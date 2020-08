Steeds meer jongelui vissen. Menno (21): ‘Met een beetje goede spullen haal je snel wat boven’

,,Je ziet bij ons veel mensen die vroeger gevist hebben en dit jaar hun oude hobby weer hebben opgepakt”, zegt Marco Oreel van BD Store in Middelburg. Vooral in de eerste maanden van de coronatijd was het erg druk. De meeste belangstelling was er voor hengels waarmee je op zee kunt vissen. Dat is erg laagdrempelig, want voor vissen op het strand, of ergens anders direct aan zee, heb je geen VISpas of andere vergunning nodig.