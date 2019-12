Steeds meer fietsers slachtoffer in het verkeer: minister en provincies willen de trend keren

Wat heeft u in Den Haag gedaan?

,,Namens de twaalf provincies ben ik naar Den Haag geweest om met de minister in overleg te gaan over verkeersveiligheid. Het is mooi nieuws dat zij daar van 2020 tot 2030 een half miljard voor beschikbaar stelt. We hebben gesproken over de wijze waarop dat geld kan worden ingezet."