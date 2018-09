Steeds meer boeren zien het niet meer zitten

Tachtig Zeeuwse basisscho­len staken; duizenden kinderen krijgen geen les

3 september VLISSINGEN - Duizenden Zeeuwse leerlingen krijgen woensdag 12 september geen les. Tachtig basisscholen gooien dan de deur geheel of gedeeltelijk dicht. Leraren van deze scholen doen mee aan de landelijke estafettestaking. De kinderen zijn of een dag vrij of krijgen alternatieve activiteiten aangeboden.