Stationskat Sammie beleeft hachelijk treinavontuur

Sammie is de kat van de familie Sikkens. Die haalde hem zo'n drie jaar geleden uit een asiel in Roosendaal. Het beestje is dol op aandacht en heeft, sinds hij in Krabbendijke woont, ontdekt waar hij wat dat betreft moet zijn: op het station. ,,Daar wordt hij geaaid door de reizigers die dat willen en er tijd voor hebben. Hij zorgt er altijd voor dat hij rond 8 uur op het station is. Dan is het lekker druk", vertelt baasje Kim Sikkens. ,,Een aantal conducteurs kent hem ook en zij noemen hem de stationskat van Krabbendijke. Als de trein richting Goes aankomt gaat hij netjes aan de rand zitten wachten tot de trein vertrokken is. Dan komt hij meestal weer naar huis om wat te eten.”