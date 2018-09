Stationsbrug Middelburg blijft voorlopig liggen na miljoenentegenvaller

Met de PZC naar het Gemeentemu­se­um in Den Haag

12:15 De topschilders van de Walcherse kust zijn momenteel samen in Den Haag op de expositie 'Aan zee'. En we gaan naar hen toe. Zeventig schilderijen zijn er te zien in het Haags Gemeentemuseum: van Jan Toorop, Piet Mondriaan, Jacoba van Heemskerck en Ferdinand Hart Nibbrig. Zij schilderden rond 1910 in plaatsen als Domburg, Westkapelle en Zoutelande.