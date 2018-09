Stationsbrug langer weg: renovatie ingewikkelder door vondst chroom-6

MIDDELBURG - De renovatie van de Stationsbrug in Middelburg duurt langer en kost waarschijnlijk meer geld. In de brug is de kankerverwekkende stof chroom-6 gevonden.

Vanaf maandag 24 september tot en met 1 maart 2019 verdwijnt de brug uit het stadsbeeld. Hij gaat in zijn geheel naar Hollandia in Krimpen aan de IJssel om gerenoveerd te worden. Dat wordt een veel ingewikkeldere klus dan aanvankelijk ingeschat. Er zit chroom-6 in de verflagen die in het verleden zijn aangebracht. Zonder voldoende voorzorgsmaatregelen levert dat gevaar op voor de werklui die de brug opknappen. Gedeputeerde Harry van der Maas acht het onwaarschijnlijk dat de brug op 1 maart weer op zijn plek ligt.

Ziek

In juni, tijdens de voorbereiding van de renovatie, werd duidelijk dat de Stationsbrug chroom-6 bevat. Defensiepersoneel dat daarmee werkte is in het verleden ernstig ziek geworden. Inmiddels is duidelijk dat de stof gebruikt is bij flink wat overheidsgebouwen en objecten. Naar aanleiding van extra testen na de vondst in juni is deze week vastgesteld dat de concentratie van chroom-6 groter is dan aanvankelijk werd aangenomen.

Behalve bij de Stationsbrug is dat ook het geval bij het bruggetje tussen Kleverskerke en Veere. De onderkant van de Keersluisbrug in Vlissingen, de Schroebrug in Middelburg, de Zeelandbrug, de sluizen in Vlissingen en Veere en de aanlegsteigers van de Westerschelde Ferry in Vlissingen en Breskens worden nog onderzocht. De Arneverkeersbrug in Middelburg, de Sloebrug in Vlissingen, de draaibrug bij Oost-Souburg, de rest van de Keersluisbrug en de voetgangersbrug bij de Schroebrug bevatten géén chroom-6.

Volksgezondheid

De stof levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, zolang er niks gebeurt met de verflagen. Maar bij de voorgenomen renovatie van de Stationsbrug zijn nu veel extra voorzorgsmaatregelen nodig. De brug moet bij bewerking in Krimpen aan de IJssel waarschijnlijk extra worden ingepakt en werklui moeten speciale pakken dragen. ,,De brug is 55 bij 10 meter", zegt Van der Maas. ,,Het is het eerste object van die omvang dat wordt gerenoveerd sinds de wet- en regelgeving over chroom-6 dit jaar is aangescherpt. We worden pioniers op dit gebied. Dat gaat tijd vragen, waardoor de renovatie langer gaat duren."

Risico

Of de klus ook duurder wordt, kan Van der Maas nog niet zeggen. Het werk is nu op 2,1 miljoen euro begroot. Op dit moment worden de consequenties in beeld gebracht. Dinsdag hoopt het dagelijks provinciebestuur meer duidelijkheid te hebben. Het is ook nog onbekend wanneer precies de verf met chroom-6 is aangebracht en wie daarbij risico heeft gelopen. Dat wordt nagezocht in het logboek. ,,Als ik die mens was, zou ik dat graag willen weten", aldus Van der Maas.