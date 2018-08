Stationsbrug in Middelburg krijgt grote opknapbeurt in Krimpen aan den IJssel

OM moet geld van op A16 verongeluk­te imam Haselhoef op andere manier terughalen

19:46 Het Openbaar Ministerie kan op zoek naar een andere manier om de bijna 7 ton terug te vorderen van de 'nep-imam' Abdullah Haselhoef. Omdat Haselhoef in juni door een spookrijder op de A16 om het leven is gekomen, verklaarde de rechtbank de ontnemingseis van het OM niet-ontvankelijk. Haselhoef woonde lange tijd in Krabbendijke.