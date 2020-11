Station Goes weer vrijgegeven na ontruiming wegens verdachte tas

videoGOES - Het NS-station in Goes is vrijdag rond 10.10 uur vrijgegeven nadat het een paar uur eerder door de politie was ontruimd. De politie had een melding ontvangen over een verdachte tas in het tunneltje van het station. Daarop werd besloten het station te ontruimen.