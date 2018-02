Statiegeld op plastic en blik krijgt Zeeuwse steun

In november ging de actiesite statiegeldalliantie.org de lucht in, een initiatief van Reclyclingnetwerk Benelux. Doel: een stem geven aan degenen die voorstander zijn van de invoering van statiegeld op plastic flesjes en drankblikjes. Maar liefst veertig procent van het zwerfvuil bestaat uit deze flesjes en blikjes, geeft Tom Zoete van de milieuorganisatie aan.

Enquete poll Statiegeld op plastic en blik is een uitstekend idee Eens

Oneens Statiegeld op plastic en blik is een uitstekend idee Eens (81%)

Oneens (19%)

Hij is verrast door het succes van de site: ,,Elke dag melden zich nieuwe organisaties, bedrijven en overheden. Je mag daaruit afleiden dat zwerfvuil een ergernis is waar burgers én bestuurders al jaren mee rondlopen. Voor gemeenten is het dweilen met de kraan open. Bestrijding van zwerfvuil kost heel veel geld. Statiegeld is een mogelijkheid om het probleem bij de bron aan te pakken. Wij hebben dit platform opgezet om mensen de mogelijkheid te geven om die vraag richting Den Haag en regering kracht bij te zetten."

Steun

In totaal zijn nu al 72 Nederlandse gemeenten aangesloten bij de Vlaams-Nederlandse alliantie. Op de website vertegenwoordigt op dit moment alleen Tholen de roep om statiegeld uit Zeeland. Ook Schouwen-Duiveland, Reimerswaal, Vlissingen, Middelburg, Noord-Beveland en Veere hebben laten weten dat ze de alliantie steunen. Tom Zoete: ,,Wij wachten echter met vermelding op de website tot wij officieel benaderd worden."

Paul Marinissen, directeur van de Zeeuwse Reinigingsdienst, laat er geen twijfel over bestaan: dat moment komt snel. ,,Wij gaan ons als Zeeuwse gemeenten allemaal aansluiten via OLAZ, de gemeenschappelijke regeling voor afvalverwijdering van de Zeeuwse gemeenten. Het dagelijks bestuur legt dat voorstel op 22 februari voor aan het algemeen bestuur. Eigenlijk is het appeltje-eitje: wij hebben ons vanuit Zeeland al eerder uitgesproken voor zo'n statiegeldregeling, en we willen het nog steeds. Maar blijkbaar is de tijd er nu echt rijp voor. Nu ligt de bal bij de politiek."

Vierkante meters