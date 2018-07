Statenleden willen een hogere vergoeding

Bewoners Krabbendij­ke vrezen ongelukken bij aanvoer zand en steen voor werkeiland

8 juli KRABBENDIJKE - Bewoners in Krabbendijke hebben een boze brief gestuurd naar landelijk netbeheerder Tennet. Ze vrezen ongelukken bij de aanvoer van grote hoeveelheden zand en stortsteen. Het materiaal is nodig om een werkeiland in de Oosterschelde aan te leggen.