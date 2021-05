Statenleden verdienen een hoger salaris

Chefkok Filip is dolblij met nieuwe borden, nadat hij er 500 verloor bij afhaalmaal­tij­den

15:07 MOERBEKE - Restaurant 't Polderhuis in Moerbeke is uit de brand. Horecagroothandel Nisbets uit Eindhoven trok zich het lot van 't Polderhuis aan en bezorgde afgelopen weekend gratis een nieuwe partij van vijfhonderd borden. Chefkok Filip Meul is dolblij: ,,Nu kunnen we een fatsoenlijke start maken.”