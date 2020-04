Statenleden: ‘Sleep Rijk voor de rechter om marinierskazerne’

Door schrappen Concert at Sea mist De Zeeuwse Kust een berg geld en het leukste weekend van het jaar

19:31 NOORDWELLE - Tijdens Concert at Sea herbergt Strandpark De Zeeuwse Kust in Noordwelle meer dan 2000 festivalgangers. Nu het evenement niet doorgaat, blijven ze waarschijnlijk allemaal weg. ,,Dat kost een berg geld en het is heel jammer van al het leuks dat hier gebeurt”, zegt eigenaar Marc Ruitenberg.