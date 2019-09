Statenleden: PVV’ers Van Dijk en Bosch moeten opstappen

ZUIDERBUREN Het jacht van Jacques Brel gered

De Askoy II was het jacht van de Belgische zanger Jacques Brel. Na zijn dood raakte het in de vergetelheid en zonk het voor de kust van Nieuw-Zeeland. Enkele zeilfanaten en fans van de wereldberoemde chansonnier besloten het verloren gewaande schip van de ondergang te redden. Momenteel wordt de Askoy II in Zeebrugge in volle glorie hersteld.