Statenleden gaan toch weer van huis uit vergaderen

Toeristen­be­las­ting omhoog om stads- en dorpsver­nieu­wing te kunnen betalen

9 november ZIERIKZEE - Twee jaar geleden stonden brancheorganisatie Recron en de gemeente lijnrecht tegenover elkaar toen de raad een verhoging van de toeristenbelasting aankondigde. Nu Schouwen-Duiveland opnieuw meer geld wil beuren van toeristen, stuit dat op minder weerstand. ,,We zijn natuurlijk nooit voorstander van een verhoging, maar dit is wel een realiteit die we onder ogen moeten zien”, zegt afdelingsvoorzitter Marieke Braber-Schot.