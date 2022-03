Statenfracties gaan Kamer aansporen om geld te vinden voor tolvrije Westerscheldetunnel in 2025

Eens een zeeuw Edwin en Nathalie Leijnse reisden heel de wereld over. ‘Op een gegeven moment loop je het risico dat je nergens meer echt thuis bent’

Edwin Leijnse (54) en zijn vrouw Nathalie (52) groeiden op in Zeeland. Op Walcheren, om precies te zijn. Ze vertrokken zo’n twintig jaar geleden met hun pasgeboren dochter naar Düsseldorf. Hun tweede kindje werd in Duitsland geboren en daarna woonde het gezin in Bangkok en São Paulo. Inmiddels wonen ze weer in Düsseldorf, maar niet meer voor lang. Zeeland lonkt…

10 maart