Statenfractie CDA op de bres voor familiebedrijven in Zeeland

In Overrijssel is een breed pact gesloten tussen overheid, onderwijs en ondernemers om familiebedrijven te helpen met overnames, subsidies en bedrijfsopvolging. Het gros van de bedrijven in Zeeland (85 procent) is een familiebedrijf en daarmee een belangrijke pijler van de regionale economie. Echter kiezen veel bedrijven voor de zekerheid van rendement en wordt er ten opzichte van andere regio's minder geïnvesteerd in innovatie en het verbeteren van de concurrentiepositie. Het CDA vraagt het dagelijks provinciebestuur of het voor een Zeeuwse opzet voelt en of het nog meer mogelijkheden ziet om familiebedrijven te ondersteunen.