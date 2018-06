Staten willen meer informatie over helikoptervluchten Zeeland Airport

,,Quick and dirty'', noemde D66'er Rutger Schonis de manier om de ruimte voor 3200 bewegingen met vliegtuigen in te ruilen voor 3200 helikoptervluchten ten behoeve van de windparken op de Noordzee. Met de al toegestane 800 vluchten voor heli's zouden dan in totaal 4000 starts en landingen met helikopters toegestaan zijn.