Staten stemmen over Klimaatakkoord, Zeeuwse burgers niet

MIDDELBURG - Er komt geen raadplegend referendum over het Klimaatakkoord in Zeeland. Een grote meerderheid van de Staten toonde zich vanochtend tegen dit voorstel van Forum voor Democratie en Partij voor Zeeland.

Volgens beide partijen is het Klimaatakkoord belangrijk voor alle burgers, maar hebben die zich nog nooit over het ingrijpende voorstel kunnen uitspreken. Zij willen de Zeeuwen raadplegen over de steun van de provincie aan het landelijke akkoord.

Wachten

Eerder deze week raadde het dagelijks provinciebestuur het initiatiefvoorstel van FvD en de PvZ af. Het is een landelijke en geen regionale kwestie, te complex voor een simpel ja of nee en het zou Zeeland juist buitenspel zetten in de klimaatdiscussie die landelijk dan doorgaat terwijl Zeeland nog wacht op een referendum.

Martin Bos (FvD) nam de tijd om de argumenten van het dagelijks provinciebestuur te weerleggen, maar hij overtuigde de andere partijen niet. Joan van Burg (SGP) benadrukte dat volksvertegenwoordigers niet moeten weglopen voor hun verantwoordelijkheid door kwesties terug te leggen bij de burgers maar juist hard moeten werken om bepaalde voorstellen beter te maken. Die mogelijkheid - voorstellen aanpassen met een amendement - is iets wat burgers in een referendum niet kunnen, betoogde ook Ralph van Hertum (PvdA).

CDA en VVD benadrukten dat ze goed contact houden met hun kiezers over allerlei kwesties. D66 en ChristenUnie wezen erop dat ook digitale raadpleging van burgers mogelijk is. GroenLinks en Partij voor de Dieren zeiden dat er haast is om over het klimaatbeleid te praten en dat een referendum maanden vertraging veroorzaakt.