Staten: ‘Staatssecretaris Visser heeft problemen met marinierskazerne aan zichzelf te danken’

Dat schrijven alle vijftien partijen in Provinciale Staten in een brief aan de Tweede Kamer. De Staten accepteren het dilemma dan ook niet. De Kamerleden worden eraan herinnerd dat ze zelf in 2012 het besluit voor de verhuizing hebben genomen. Sindsdien zijn er volgens de Zeeuwse Statenleden geen nieuwe relevante feiten gepresenteerd die een heroverweging logisch maken. Destijds is al voorspeld dat de verhuizing voor een tijdelijke uittocht bij het Korps Mariniers zou leiden. Maar elke marinier die sinds 2014 in dienst is gekomen, wist dat hij naar Vlissingen moest verhuizen.