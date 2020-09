Staten: ‘Grote risico's aan referendum terwijl de tunnel er niet tolvrij door wordt’

Lange wensen­lijst maakt keuze nieuwe locatie speel­kooi Othene bepaald niet makkelijk

9 september TERNEUZEN - Zoveel mensen, zoveel wensen. De een wil de huidige speelkooi verplaatsen, de ander wil in de plaats een pumptrackparcours. Is bij de Kreek een optie? Of toch liever aan de oostrand? Kortom, er is nog een inspraakronde nodig om te bepalen welke speelvoorziening wáár komt in de Terneuzense wijk.