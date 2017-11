Staten bakkeleien over steun aan Concert at Sea

MIDDELBURG - De financiële steun voor het festival Concert at Sea blijft een heet hangijzer in Provinciale Staten. Een 'overbodige subsidie', vinden zeven partijen.

Het steekt de Statenfracties van de PVV, de SP, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, 50 Plus en de Partij voor Zeeland dat het succesvolle popfestival Concert at Sea geld van de provincie krijgt. Dit jaar was dat 52.000 euro. Tijdens het debat over de begroting van 2018 leek het er gisteren lange tijd op dat ze een motie zouden steunen om de 'overbodige subsidie' met ingang van volgend jaar stop te zetten.

,,We zien geen heil in het sponsoren van zeer succesvolle evenementen als Concert at Sea", betoogde Jan Henk Verburg (ChristenUnie), die de motie had ingediend. ,,In de beginjaren was het een goed idee, maar het gaat nu om een exces, een uitzondering. Het verhaal achter de subsidie ontbreekt ten enenmale."

Geld naar de sea

Ruud Haaze (PVV) en Ger van Unen (SP) wezen erop dat Concert at Sea makkelijk 'zijn eigen broek op kan houden'. Haaze: ,,Het verbaast me dat het college daar weer ruim een halve ton naartoe wil brengen. Dat is niet verantwoord. Concert at Sea doet het fantastisch. Geld is schaars. Dan is de vraag of je een renderend festival met gemeenschapsgeld moet bedruipen."

François Babijn (PvZ) betitelde het kortweg als 'geld naar de sea dragen'.

Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is er geen sprake van een subsidie. ,,Ik ben het met de heer Babijn eens. Aan overbodige subsidies moeten we nooit beginnen. Maar dit is geen cultuursubsidie meer. De tijd dat een evenement dat geld tekort kwam van ons nog wat geld kreeg om de organisatie rond te breien is allang over. Dit is sponsoring. Ze moeten er iets voor terugdoen. Wij kopen ons in omdat we denken dat we daarmee doelstellingen die we hebben kunnen bereiken."

Win-win

Zo kan de provincie relaties meenemen naar het festival, legde De Bat uit. En er is een deal met het Zeeuws Museum en het Watersnoodmuseum waardoor festivalbezoekers daar met hun concertkaartje toegang kunnen krijgen. ,,Dat is win-win." En het festival, dat landelijk veel aandacht van de media krijgt, kan worden worden gebruikt om bijvoorbeeld arbeidskrachten voor Zeeland te werven.

Vandaar dat het geld, dat overigens nog niet in de begroting is opgenomen, niet meer uit de cultuurpot komt, maar verstrekt wordt onder de noemer Zichtbaar Zeeland. Door Zeeland te promoten hoopt de de provincie dat meer mensen zich hier vestigen. De Bat: ,,De Kustmarathon kan ook makkelijk rondkomen zonder geld van ons. Moeten we daar dan ook maar mee stoppen?"