Staten: ‘Als staatssecretaris Zeeland verraadt, moet ze dat zelf hier komen uitleggen’

De woede spatte vrijdagochtend door de deftige Louise de Colignyzaal in de Middelburgse abdij. Maar met een voorbehoud, want er ligt nog geen officieel nieuw kabinetsbesluit over de Marinierskazerne.

Gebeld, maar geen reactie

,,Ik heb het moeilijk”, had Van der Velde vooraf in een appje gemeld aan commissaris van de koning Han Polman. ,,Mijn behoefte zou zijn om nu op de kansel te springen met de boodschap: we zijn verraden.” Donderdag meldden immers vrijwel alle media op basis van betrouwbare bronnen dat staatssecretaris Visser vorige week in het kabinetsberaad heeft voorgesteld de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen niet door te laten gaan.

Toch wil Van der Velde daar nog niet vanuit gaan: ,,We hebben geen afspraak met betrouwbare bronnen, maar met de staatssecretaris. Ik heb haar vanochtend proberen te bellen, maar ik heb nog geen antwoord gekregen.” Dus blijft de gedeputeerde bij wat hij tot nu toe heeft gehoord van Visser, dat de Marinierskazerne naar Zeeland komt.

Dreigementen

De Statenfracties worstelden met hetzelfde dilemma. Ze zijn boos, want ‘de signalen zijn alarmerend’, zoals Jan Henk Verburg zei, maar het nieuws is nog niet officieel. Dus uitten ze hun woede onder voorbehoud en doorspekt met dreigementen.

,,Ik ben echt een beetje verbijsterd en boos”, foeterde Maarten Janssens (CDA). ,,Als er een overeenkomst is, waarom wordt die niet gewoon uitgevoerd? Als het in bedrijfsleven zo zou gaan, zou lekker zijn in Nederland. Zou het niet verstandig zijn op deuren te bonzen in Den Haag, of een keer met een tractor een deur eruit te rijden?”

,,Ja hoor”, reageerde boerin Bertie Steur (Partij voor Zeeland) prompt: ,,Ik ken de weg.”

Geen geheime, maar leugenachtige operatie

Janssens wilde weten of het klopt dat de staatssecretaris tot dusver altijd heeft ontkend dat er werd gewerkt aan alternatieven voor Vlissingen. Hij kreeg bijval van Ton Veraart (D66). ,,Bij Defensie past het natuurlijk om geheime operaties te hebben. Maar als zou blijken dat er zonder enige communicatie met ons is gewerkt aan andere locatie, dat is geen geheime operatie maar een leugenachtige operatie.”

Joan van Burg (SGP) had begrip voor de opstelling van Van der Velde, om het antwoord van de staatssecretaris af te wachten. ,,Maar als het zo is dat de staatssecretaris zegt dat het 'm niet gaat worden, en dat ze aan een ander traject heeft gewerkt, dan wil ik dat we haar vragen dat hier zelf aan de Zeeuwen uit te komen leggen. Dan heb je ons de hele tijd voor de gek te houden.”

Onbetaalbaar

Volgens Van der Velde heeft Visser herhaaldelijk ontkend aan alternatieven te werken. Als het anders is, zal hij de uitnodiging van de Staten ‘graag’ in Den Haag overbrengen. Hij wilde niet ingaan op een Plan B of een mogelijke compensatie. Wel zei hij: ,,Het niet nakomen van deze afspraak is onbetaalbaar. Een goede overheid kan niet zeggen: Zeeland zoek het maar uit.”