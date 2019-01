Startplaats Terneuzen ‘godsgeschenk’ voor Scheldeprijs

In het gemeentehuis van Terneuzen werd woensdag het parkoers van de 203 kilometer lange wedstrijd bekendgemaakt. Dat ziet er in hoge mate hetzelfde uit als in 2018. Weer duiken de renners snel de Westerscheldetunnel in, om vervolgens via Nieuwdorp, Middelburg, Veere, Noord-Beveland, Goes, Yerseke en Krabbendijke naar België te rijden. Ongeveer 130 kilometer gaat door de provincie. Dat is zo’n 20 kilometer meer dan vorig jaar. Dit gaat ten koste van een plaatselijke ronde in Schoten.