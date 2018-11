Standbeelden in Hulst komen tot leven in nieuw kinderboek Rudy Buysrogge

‘Het liefst elke dag iets bijzonders op het podium in de Oostkerk’

7:00 MIDDELBURG - De Oostkerk in Middelburg is vanaf medio maart volgend jaar volop in bedrijf als cultureel podium. Er komen akoestische concerten, lezingen, debatten, tentoonstellingen en andere activiteiten. De officiële opening is voorzien in april 2019.