Stan (19) kwam uit de kast: ‘Alsof er tienduizend kilo van mijn schouders viel’

Een jaar of 14 was ‘ie. ,,Toen had ik het gevoel dat ik anders was”, zegt Stan Begthel (nu 19) uit Goes. ,,Ik had niet veel interesse in meiden. Ik dacht dat ik biseksueel was.” Hij besloot al snel een paar van zijn beste vrienden op de hoogte te stellen. ,,Dat vond ik niet moeilijk, want we waren een hecht clubje. Ze zagen het wel aankomen, en ze waren blij voor me. Eigenlijk hadden zij het eerder door dan ik.”