Stal 13 in Terneuzen fier aan kop bij verkiezing Mooiste Bouwwerk van Zeeland

In de aanloop naar de Dag van de Architectuur kan iedereen nog stemmen voor de PZC-publieksprijs: wat is het mooiste of beste gebouw, landschaps- of interieurproject dat het afgelopen jaar in Zeeland is uitgevoerd? Er zijn 31 projecten ingestuurd naar CBK Zeeland en het Zeeuws Architectuurplatform. Inmiddels zijn bijna 3000 stemmen uitgebracht voor de publieksprijs. Het gerenoveerde kantoor Stal 13 leidt de tussenstand, op enige afstand gevolgd door restaurant Family Eethuis in Axel. De voorlopige plaatsen 3 tot en met 5 zijn voor Plein 40 Lodges in Zoutelande, Adri & Zoon Seafood in Yerseke en Villa Vrijbuiter in Renesse. Een vakjury kiest uit vijf geselecteerden ook nog een algemene winnaar.