Staking leraren: Wat doen we met de kinderen?

De kinderen juichen: zij hoeven morgen niet naar school. Oudersmoeten zich in bochten wringen omopvang te regelen. Op basisschoolDe OudeVaart in Terneuzen hebben ouders begrip voor de staking van de leraren.

‘Ik snap de leraren heel goed’

,,De werkdruk in het onderwijs wordt steeds hoger. Meer leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, zitten in gewone klassen. Dat zorgt ervoor dat docenten het drukker hebben. Ik snap daarom heel goed dat de leraren staken. Ze voeren niet zo zeer actie voor het geld, maar vooral voor extra handen in de klas. Ik vind het wel dubbel, want de ouders en leerlingen hebben er last van. Misschien zou een ander soort actie beter zijn. Ik heb vier kinderen: zij moeten vanwege de staking naar de kinderopvang. Gelukkig komt het kinderdagverblijf ouders tegemoet, gezien de situatie.”

Ellen de Feijter uit Terneuzen met haar kinderen Esmée en Zara.

‘Leraar zijn: ik zou het niet kunnen’

,,Er zijn niet genoeg leraren om alle kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Het gebeurt dat de gymles wordt afgezegd, omdat er een invaller nodig is. De leraren hebben een heel zwaar beroep: ik zou het niet kunnen. Ik vind het goed dat ze staken: ik zou niet weten hoe ze anders hun doel moeten bereiken. De kinderen gaan naar de bso en ik heb een halve dag vrij genomen. Ja, dat is even lastig, maar het is niet anders. Dit gaat ook over de schoolcarrière van mijn kinderen. Daarom vind ik het belangrijk dat er iets verandert in het onderwijs.”

Esther Simons uit Terneuzen met haar dochter Lizz.

‘Die staking kost me geld’

