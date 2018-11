Stakende metaalarbeiders: ‘wie niet horen wil, moet maar voelen’

Politie heeft handen vol aan hardleerse wegmisbrui­kers

9:59 HULST - De politie in Zeeuws-Vlaanderen had afgelopen weekend haar handen vol aan hardleerse wegmisbruikers. In Hulst betrapten agenten zondagochtend rond 02.30 uur een 16-jarige bestuurder uit Hoofdplaat, uiteraard zonder rijbewijs. De jongen reed met een Toyota Yaris over de Grote Bagijnestraat en vervoerde een aantal vrienden. Een blaastest wees uit dat hij ook nog onder invloed van alcohol reed.