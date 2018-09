Staatssecretaris: pas op de plaats met marinierskazerne

VLISSINGEN - Het bouwrijp maken van de grond voor de marinierskazerne in Vlissingen is uitgesteld. Staatssecretaris Barbara Visser wacht daarmee, gezien de twijfels in de Tweede Kamer over de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen.

De voorbereiding van de bouw, met onder meer de sanering van de vervuilde grond, zou uiterlijk 25 juni beginnen. Na het debat in juni in de Tweede Kamer heeft Visser dat uitgesteld tot oktober. Zowel regeringspartij D66 als de oppositie heeft grote twijfels over de bouw van de kazerne in Vlissingen.

Het uitstel van het bouwrijp maken kan gevolgen hebben voor de planning, zegt Visser. ,,De verwachting is dat de opschorting zorgt voor een vertraging in het aanbestedingstraject." Dat kan betekenen dat ook de bouw van de kazerne later begint.

Volgende maand wordt een nieuwe planning gemaakt. Defensie wilde in juli 2019 de opdracht voor de bouw gunnen. Het streven is tot nu toe om de kazerne in 2022 in gebruik te nemen.

Zorgen

Visser blijft vooralsnog bij het besluit uit 2012 dat de mariniers verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Wel herhaalt zij haar zorgen over het grote aantal mariniers dat Defensie verlaat.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat dit jaar al 157 mariniers op eigen initiatief zijn vertrokken. Dat zijn er meer dan in heel 2017 (114), 2016 (127) en 2015 (103). Het gaat vooral om manschappen tussen de 25 en 35 jaar.

Dit jaar is al 6,4 procent van het Korps Mariniers vertrokken. Bij het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade is dat nog hoger: 6,8 procent. Bij het Korps Mariniers is vanwege het personeelsgebrek vorige maand een squadron tijdelijk stilgelegd.

De redenen voor de mariniers om weg te gaan zijn 'individueel en divers', aldus de staatssecretaris. Uit een brief van 200 mariniers en uit een enquête van de provincie Zeeland blijkt door de verhuizing naar Vlissingen veel mariniers overwegen om weg te gaan.

Vervuilde grond

In haar brief gaat Visser ook in op de vervuilde grond van het terrein voor de marinierskazerne. Daarvoor ontstond in juli ophef nadat EenVandaag en Follow The Money daarover berichtten. Zij stelden dat de vervuiling al jaren bekend was, maar dat Defensie de mariniers, de vakbonden en de Tweede Kamer daarover niet informeerde.

De staatssecretaris ontkent dit nogmaals. Dat sanering waarschijnlijk nodig was, is al in 2012 aan de Tweede Kamer gemeld. Hetzelfde is gebeurd toen eenmaal duidelijk was hoe ernstig de vervuiling is. Ook het personeel en de medezeggenschap zijn verschillende keren op de hoogte gebracht, aldus de bewindsvrouw.

Onvoldoende betrokken

Visser erkent verder dat de mariniers zelf onvoldoende betrokken zijn geweest bij hoe de nieuwe kazerne eruit moet komen te zien. Het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie adviseerde vorige maand om dat alsnog te doen.

Dat gaat ook gebeuren, zegt de staatssecretaris. De Tijdelijke Reorganisatie Medezeggenschap Commissie wordt betrokken bij de plannen. Dat overleg vindt plaats onder leiding van 'een onafhankelijke derde'.