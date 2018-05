Staatssecretaris: Lek Doel tegen afspraken niet gemeld

Belgische Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC) heeft, tegen de afspraken in, de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) niet actief geïnformeerd. De ANVS moest uit de media vernemen dat Doel 1 was onverwacht was stilgelegd vanwege de problemen in de kerncentrale. De ANVS heeft daarop zelf met de Belgen contact gezocht om er achter te komen wat er aan de hand was. ,,Het FANC gaf aan dat er geen gevolgen waren voor de veiligheid van de installatie of de omgeving en bevolking in Nederland. Doordat er geen melding is gedaan aan de ANVS, heeft de melding mij op dat moment niet bereikt'', aldus de staatssecretaris.