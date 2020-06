Staatssecretaris Knops wint vertrouwen beetje terug: ‘Er gloort een mooi pakket aan de horizon’

Boosheid en woede

,,In het allereerste gesprek, drie maanden geleden, zat nog echt die boosheid en woede. Overigens is die nog niet weg hoor, dat realiseer ik me heel goed”, zei Knops diplomatiek. Hij kan zich goed inleven in de Zeeuwse gevoelens. De Noord-Limburger maakte zich als Kamerlid tien jaar geleden nog sterk voor behoud van een kazerne in Weert. Als man van buiten de Randstad begrijpt hij ‘de regio'. Dat helpt zeker, beaamt hij. ,, Alles wat wat verder van Den Haag ligt, voelt wel een band met elkaar. Of je nu uit Noord-Oost-Groningen, Zuid-Limburg of Zeeland komt. We weten wat het is om in de provincie actief te zijn. Welke uitdagingen er zijn als het gaat om schaalgrootte, bereikbaarheid en investeringen. Daarom ben ik extra gemotiveerd om te zorgen dat er een pakket komt dat recht doet aan Zeeland.”