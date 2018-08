Staatssecretaris: 'Geen zorgen over kerncentrale Borssele'

De centrale is sinds begin augustus buiten bedrijf door een storing in een van de twee kanalen van het reactorbeveiligingssysteem. Exploitant EPZ maakte afgelopen week bekend dat het nog zeker tot eind september duurt voordat de centrale weer wordt opgestart.



Kamerlid Beckerman heeft erop gewezen dat het de derde storing binnen een jaar is en vraagt zich af of er meer aan de hand is. De staatssecretaris ziet geen aanleiding tot ongerustheid. In een complexe installatie zoals een kerncentrale zijn storingen niet ongebruikelijk. Sinds 2015 zijn er vijftien geweest, maar daaruit valt 'geen patroon af te leiden'.