Staatssecretaris erkent fout bij levensduurverlenging kerncentrale Borssele

Miljarden­steun van de EU voor jonge boeren

10:46 BRUSSEL - Om jonge, beginnende boeren in de EU aan te moedigen en financieel te steunen, lanceert de Europese Commissie een kredietprogramma van 1 miljard euro. Via het fonds kunnen jonge boeren goedkoper lenen, hoeven ze pas na een paar jaar te beginnen met aflossen en mogen ze daar ook langer over doen, maakte EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw) op een conferentie in Brussel bekend. Hij licht het programma vandaag tijdens een bezoek aan jonge boeren in Emmadorp verder toe.