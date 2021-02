Staatssecretaris: contract met Intervence te laat opgezegd

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer . Daarin benoemt hij zeven ‘leerpunten’ naar aanleiding van de situatie bij Intervence en andere jeugdhulporganisaties die de afgelopen tijden in grote problemen zijn geraakt. Het gaat onder meer om Pluryn, Juzt, Lijn5 en de Hoenderloo Groep.

De vrees is dat het daar niet bij blijft. De Jeugdautoriteit, die twee jaar geleden in het leven is geroepen, heeft deze maand een onderzoek naar de financiële positie van alle jeugdhulpaanbieders in Nederland afgerond. Van de 226 organisaties bestaat er bij 81 gevaar (‘hoog risico’) dat zij in de financiële problemen belanden of dat de zorg in de knel komt. Dat komt neer op 35 procent. Een jaar geleden was dat nog 26 procent. De Jeugdautoriteit doet de komende maanden nader onderzoek bij de organisaties voor wie dat geldt.