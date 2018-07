Staatsbosbeheer overweegt dodelijk duikwrak Le Serpent af te sluiten

SCHARENDIJKE - Het wrak Le Serpent in de Grevelingen wordt mogelijk afgesloten voor duikers. Het is één van de opties die op tafel liggen naar aanleiding van het recente ongeval waarbij twee mannen om het leven kwamen, aldus woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer.

De organisatie heeft binnenkort overleg met deskundigen van Defensie om te beoordelen wat verstandig is. Bijl: ,,Zij hebben de expertise en gebruiken het wrak ook als oefenlocatie."

In de duikwereld klinkt de roep het wrak af te sluiten, omdat een tocht door Le Serpent makkelijker lijkt dan het in de praktijk is. Op ruim 20 meter diepte is het aardedonker en het slib in het wrak zorgt er voor dat je soms geen hand voor ogen ziet. Bovendien bestaat de kans dat je verstrikt raakt in de gidslijn naar buiten, die aan een rail in het plafond moet worden vastgeklikt.

Op borden ter plaatse en een speciale site (leserpent.nl) wordt gewezen op de risico's en de vereisten voor een duik op het wrak. Sinds de opheffing van het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen begin dit jaar, is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het meer en alles wat er bij hoort. Het wrak voldoet aan alle wet- en regelgeving, benadrukt Bijl.

'Hoe durf je mensen in de modder te laten zakken'

De moeder van de overleden de 41-jarige duiker, Tiny Jansen, zei eind vorige maand nog tegen de PZC dat het wrak moest sluiten. "Hij is beneden door een mangat het diepste compartiment van het wrak ingegaan. Als hij de gevaren had gekend, had hij het nooit gedaan. In het modderige water in dat deel van het wrak is totaal geen oriëntatie. Zelfs ervaren marineduikers hebben úren moeten zoeken om hem te vinden. Ze hebben hem de volgende dag gevonden zonder duikmasker op en zijn persluchtcilinders waren leeg. Waarschijnlijk heeft hij dat masker afgedaan om beter zicht te hebben."

Het knaagt bij haar dat er niet duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar van het wrak van Le Serpent. "Hoe durf je daar mensen zich in de modder te laten zakken. Er moeten duidelijker waarschuwingen staan bij de duikplek dat het laatste compartiment zeer gevaarlijk is en een lijn verplicht is. Als je een tunnel ingaat, waarbij duidelijk is dat je daar tegen iets aan kan rijden, dan staan daar toch stoplichten, borden en duidelijke waarschuwingen?''