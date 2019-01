Staatsbosbeheer mag damherten afschieten op de Haringvreter

MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur heeft Staasbosbeheer vergunning verleend voor het afschieten op de Haringvreter in het Veerse Meer. In november wordt daarmee begonnen.

Op het ogenblik zijn er ongeveer 500 damherten op het eiland. Dat aantal moet tot 150 worden ingekrompen, om de jaarlijkse groei van de populatie tot staan te brengen. ‘Op dit moment is het natuurlijk evenwicht op De Haringvreter volledig verstoord door het grote aantal herten’, aldus het provinciebestuur.

Volledig scherm Damhert © Celine Polane - Staatsbosbeheer De Haringvreter is met een lengte van 1800 meter en een maximale breedte van 600 meter het grootste eiland in het Veerse Meer. De damherten zijn afstammelingen van een groepje van dieren dat in 1984 door een particulier naar het eiland waren gebracht. Sinds 2000 nam het aantal sterk toe. Steeds vaker zwemmen dieren naar Noord-Beveland waar ze schade toebrengen aan landbouwgronden.

De damherten leven weliswaar al 35 jaar op de Haringvreter, maar het eiland was niet aangewezen als leefgebied voor deze dieren zoals wel het geval was voor de Manteling van Walcheren en de Kop van Schouwen. Daar wordt sinds enkele jaren ook actief gejaagd om de aantallen in toom te houden. Nu ook de Haringvreter officieel leefgebied is kan er ook een beheersplan voor de damherten worden bepaald en uitgevoerd.

Anderhalf jaar geleden deed het bureau Alterra een onderzoek naar de damherten op de Haringvreter in opdracht van Staatsbosbeheer en de provincie. Op het 92 hectare metende eiland (leefden toen 275 damherten. Mede dankzij de zachte winters had de groep tot dit aantal kunnen doorgroeien. Het zou zelfs kunnen oplopen tot vijfhonderd dieren en meer. Dat is nu gebeurd.

Volgens Alterra moeten er minimaal 40 tot 50 dieren zijn om de populatie levensvatbaar te laten zijn. Er is voor 80 dieren voldoende voedsel om onder alle omstandigheden, dus ook in een strenge winter, te kunnen overleven. Het provinciebestuur wil het aantal damherten uiteindelijk, in fases, terugbrengen tot 150.

Alterra werd ook gevraagd bij welk aantal de damherten een negatief effect hebben op planten en andere dieren op het eiland. De ultieme vraag was: wat is de gewenste omvang van de kudde damherten op de Haringvreter?