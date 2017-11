Staalbedrijf VDS: Zeeland Seaports belemmert onze groei

VDS Staal- en Machinebouw in de haven van Vlissingen voelt zich door Zeeland Seaports belemmerd in zijn groeikansen, stelt het bedrijf in een brief aan de provincie. Op zijn beurt zegt het havenbedrijf dat VDS niet anders wordt behandeld dan andere bedrijven in de Zeeuwse havens.

Na drie jaar onderhandelingen over aankoop of pacht van een aangrenzend stuk grond en een strook water is VDS nog geen stap verder, schrijft Van der Loos. Het bedrijf is het zat en heeft daarom een brandbrief gestuurd naar de provincie, de grootste aandeelhouder van Zeeland Seaports.

Bemiddeling

In de brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten vraagt directeur Van der Loos om bemiddeling door de provincie. ,,Wij hopen dat u Zeeland Seaports kunt aanzetten om een meer constructieve grondhouding jegens haar klanten aan te nemen. Wij ervaren die houding als star, onwelwillend en niet getuigen van enig commercieel inzicht. En die houding dwarsboomt onze kansen om te groeien.''

Op de golven van de bloeiende offshore (wind)industrie is VDS de laatste jaren flink gegroeid. De kade aan de Westhofhaven ligt aan diep vaarwater, waardoor het bedrijf werk kan verrichten voor grote spelers als Van Oord, Boskalis, Allseas en Vroon. VDS heeft sinds vorig jaar een terminal in Rotterdam. Daarnaast kocht het constructiebedrijf Nami in Ridderkerk. Het aantal vaste arbeidsplaatsen is opgelopen naar 85. Tegelijkertijd houdt het bedrijf 125 flexwerkers aan het werk.

,,Een prestatie van formaat, maar als onderneming zijn we nog in opbouw'', zegt Van der Loos. Hij wil graag aan de Westhofhaven in Vlissingen uitbreiden door een aangrenzende kavel inclusief strook water erbij te kopen, zodat hij er meerpalen kan slaan of een droogdok neerleggen. Het huidige terrein inclusief kade kocht VDS in 2003 van het havenbedrijf.

Pachten

ZSP wil echter niet verkopen, wat Van der Loos betreurt. Pacht kan wel, maar de ondernemer vindt dat het havenbedrijf 'absurde eisen' stelt aan een langlopende erfpachtovereenkomst. ZSP eist een bankgarantie van ruim 315.000 euro die Van der Loos decennia lang in stand moet houden. ,,Dat belast onze bedrijfsvoering zeer zwaar. We voelen ons tegen de muur gedrukt, omdat wij, anders dan nieuwskomers, geen alternatieven of uitwijkmogelijkheden hebben.''