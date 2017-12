Staalbedrijf VDS moet pachtvoorwaarden Zeeland Seaports slikken

VLISSINGEN - Zeeland Seaports (ZSP) geeft geen duimbreed toe in een conflict met VDS Staal- en Machinebouw. Het staalbedrijf in de haven van Vlissingen krijgt tot eind deze maand de kans om een overeenkomst te tekenen inclusief een bankgarantie voor de pacht van een aangrenzend perceel. Doet het bedrijf dat niet, dan verspeelt het zijn eerste recht op pacht van het belendende stuk grond. Overigens heeft het havenbedrijf een deel van de grond al aan een ander bedrijf verpacht.

Dat meldt Zeeland Seaports in een brief aan VDS. ,,We voelen ons tegen de muur gedrukt, zegt algemeen directeur Robert van der Loos. VDS maakt een stormachtige groei door en wil graag uitbreiden. Drie jaar heeft het staalbedrijf, dat veel werk verricht voor de offshorewind-industrie, onderhandeld over aankoop of pacht van een aangrenzend stuk grond en een strook water. Van der Loos zegt nog geen stap verder te zijn. De grootste klacht is dat Zeeland Seaports 'onredelijke'eisen' zou stellen aan de pachtovereenkomst, zoals een bankgarantie van 315.000 euro die VDS decennialang lang in stand moet houden. Volgens Van der Loos belast die bankgarantie de bedrijfsvoering zwaar. Zeeland Seaports zegt dat een bankgarantie een normale voorwaarde is bij pachtovereenkomsten.

Klantvriendelijker

VDS legde zich er niet bij neer en stuurde recent een brief naar Gedeputeerde en Provinciale Staten met het verzoek of de provincie - de grootste aandeelhouder van ZSP - wil bemiddelen. Afgelopen vrijdag deden bijna alle Statenfracties een oproep aan het havenbedrijf om klantvriendelijker te worden. 'Er spelen relatief veel en vaak hoogoplopende conflicten. Mede daardoor komen negatieve geluiden naar buiten over slechte ervaringen met managers en vertroebelde verhoudingen. Op deze punten komt de organisatie bij Zeeland Seaports zwak over', aldus de Staten. Gedeputeerde Carla Schönknecht heeft de oproep woensdag overgebracht aan de Raad van Bestuur van ZSP. ,,Meer kunnen we als aandeelhouder niet doen'', zegt ze.