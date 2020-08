Sta je ‘s ochtends vroeg op, dan maakt deze Zeeuw je wakker op 3FM

Van alle Zeeuwse nachtbrakers is Luc Sarneel misschien wel één van de bekendste. Niet zo zeer vanwege zijn voorkomen, maar vooral door zijn stem. Hoewel hij eigenlijk nog een jonkie is - de in Utrecht woonachtige Kruiningenaar werd begin juli 23 - heeft hij al een hele rits aan landelijke radio-ervaring, veelal in de late uurtjes. Eerst had hij een nachtshow op Radio 1, tegenwoordig is hij vijf dagen per week te horen op 3FM, met zijn programma De Ochtenddienst, tussen 04.00 uur en 06.00 uur.