SRV-wagen na jaren weer terug in Zeeland. Nu geen melkboer, maar een juridisch team

Het is stil op het 's-Gravenhofpein in Hulst. Femke van der Lee en Jozef de Roos rollen een banner en een vlag uit. Naast een lachend gezichtje waarin de weegschaal van Vrouwe Justitia is te herkennen, staat in grote letters Samen Recht Vinden. Afgekort is dat SRV en dat is geen toeval. Het is een verwijzing naar de rijdende melkboer van vroeger. Zoals die zijn zuivelproducten aan huis bracht, zo hoopt het team van Samen Recht Vinden overal in Zeeland een oplossing aan te reiken voor juridische problemen.