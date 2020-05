Spotters uit heel het land in Wilhelminadorp voor bijzondere arend: ‘Hij is behoorlijk uit koers’

,,Dat het beestje hier is, mag je gerust uniek noemen’’, zegt Jaap Denee, die vanuit Ermelo naar Wilhelminadorp is gekomen. ,,Ik meen dat het nog maar de zesde keer is dat hij in ons land is gezien.’’ De steppe-arend broedt volgens hem ten oosten van Kaspische zee en overwintert in Afrika. ,,Het beestje is dus behoorlijk uit koers geraakt.’’

De bijzondere arend is de vogelspotters goed gezind, want hij bleef vrijdagochtend heel lang zitten na te zijn neergestreken in de Wilhelminapolder. ,,Meestal vliegt zo'n arend over en heb je heel veel geluk als je hem in beeld kunt vangen’’, weet Denee. Maar deze heeft het kennelijk naar z'n zin. Als er dan ook nog wat voedsel is, blijven ze soms best een tijdje op dezelfde plek.’’

De vogelspotters kwamen maandagochtend uit heel het land. Tot Schiermonnikoog aan toen. De meeste van hen zitten bij de Dutch Birding Association, die als doel heeft het in beeld brengen van zeldzame vogelsoorten. Op het moment dat ergens in het land zo'n zeldzaam dier wordt gespot, gaat het via whatsapp snel rond. ,,Het heeft de afgelopen tijd een beetje stil gelegen’’, vertelt de spotter uit Ermelo. ,,Maar nu de coronamaatregelen wat soepeler worden, komen er weer meldingen. We staan hier uiteraard op veilige afstand van elkaar en zijn allemaal met de eigen auto gekomen.’’

Over de bijzondere arend hoeven mensen zich wat Denee betreft geen zorgen te maken. Ja, het beestje is verdwaald ,,Maar we weten dat zulke dieren dan toch ook weer op koers kunnen raken.’’