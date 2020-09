Sportvissen is in trek bij jongeren: ‘Als ik er één gevangen heb, wil ik er alleen maar meer’

Zeeuwse gemeenten hikken aan tegen bijdrage aan sanerings­fonds voor asbestda­ken

16:38 MIDDELBURG - Zeeuwse gemeenten beslissen nog dit jaar of ze meedoen aan een landelijk asbestfonds voor de sanering van asbestdaken van particulieren. Een struikelblokvormen de bijdragen die gemeenten moeten leveren aan zo'n fonds. Veel gemeenten teren financieel in, onder meer door opgelopen uitgaven in de jeugdzorg.