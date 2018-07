Sportvelden veranderen in woestijnen, trainingen en wedstrijden in gevaar

VLISSINGEN - Sportverenigingen dreigen in de problemen te komen door de droogte. Want grasvelden zijn inmiddels veranderd in kleine woestijnen. ,,Als het weer zo blijft, voorzie ik dat de competitie later moet beginnen'', vreest Rob Droppert van voetbalvereniging MZC11 in Zierikzee.