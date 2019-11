Sportopleiding CIOS nu ook in Dordrecht

GOES - De sportopleiding CIOS Goes is een samenwerking begonnen met het Da Vinci College in Dordrecht. Onder de nieuwe naam CIOS Zuidwest-Nederland wordt de opleiding vanaf het komende schooljaar ook aangeboden in Dordrecht. De samenwerking tussen Scalda, waar het CIOS in Goes onder valt, en het Da Vinci College is vrijdag officieel geworden.