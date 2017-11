Sportopleiding CIOS komt ook in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Sportopleiding CIOS uit Goes gaat met ingang van volgend schooljaar ook naar Bergen op Zoom. De school begint net zoals in Roosendaal met een zogeheten hybride leeromgeving.

,,Er komt geen gebouw van het CIOS, maar er strijken wel zo'n 75 a 100 studenten in de stad neer. Uitvalsbasis wordt de Boulevard'', vertelt Erwin Stander, woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom namens wethouder Arjan van der Weegen.

Boulevard

Aan die Boulevard liggen niet alleen een veelgebruikte, moderne sporthal en zwembad De Schelp, maar daar is ook de F!tfabriek gevestigd, een organisatie die met tal van activiteiten Bergen op Zoom in beweging tracht te krijgen. De CIOS-studenten kunnen op tal van manieren sportief Bergen op Zoom ondersteunen, is de gedachte. ,,Vanaf de Boulevard kunnen ze wijken van de stad in, naar de Bergse sportverenigingen toe.''

Contacten

,,Het CIOS wil op een aantal plaatsen meer verbinding aangaan. Niet alleen vanuit Goes studenten op stage sturen in Zeeland en West-Brabant. Daarom strijkt de organisatie neer in de gemeenten Reimerswaal, Bergen op Zoom en Roosendaal'', aldus Stander. De contacten tussen CIOS en Bergen op Zoom lopen volgens de woordvoerder al een tijdje.

Roosendaal en CIOS zijn er al samen aan uit, voor Bergen op Zoom lopen de gesprekken nog. ,,Maar die zijn in een afrondende fase. We gaan precies het zelfde doen als in Roosendaal.'', aldus Stander. En dat betekent in de woorden van Ronald Klomp, directeur van het CIOS in Goes dat ook Bergen op Zoom 'een groot praktijklokaal' voor de opleiding wordt.

Gesprekken