'Spoorloos' omgekeerd: Frederique werd gevonden door haar broer in Brazilië

Altijd had de in Brazilië geboren en door adoptie in Zeeland terechtgekomen Frederique Voermans-Vroome (43) uit Breda het gevoel dat er meer was. Dat haar biologische moeder, Dona Cirlene, nooit helemaal eerlijk tegen haar was. Maar ze kreeg de vinger er maar niet achter. Tot ze vorig jaar september 's avonds in bed een berichtje kreeg op Messenger. 'Ben jij familie van Dona Cirlene?' las ze. 'Je bent toch de dochter?'

Voermans checkte de Facebooksite van degene die het bericht stuurde. Ze schrok. ,,Ik zag foto's die ik zelf op Facebook had gezet. Van mij, mijn man en mijn kinderen. Te bizar. Dus ik schrijf: wat doe ik op jouw Facebook? Ik eis dat je die foto's onmiddellijk verwijdert.'' Toen kwam de aap uit de mouw: 'Ik ben je broer. Ik ben ook geadopteerd.'

Twee druppels water

Gek genoeg twijfelde Voermans niet lang aan zijn verhaal. ,,Ik stelde hem een aantal vragen en hij wist de antwoorden. En toen ik ook nog zijn foto zag, ja, toen was er geen twijfel meer mogelijk.'' Ze scrollt door de foto's op haar telefoon en laat een foto zien van haar broer. Marcos heet hij. Met dezelfde grote, donkere ogen als Voermans kijkt hij in de lens. ,,We zijn als twee druppels water. Zijn jeugdfoto's lijken ook sprekend op die van mijn zoontje.''

,,We hebben tot 3 uur 's nachts zitten messengen met elkaar. Eigenlijk wist ik vanaf het begin dat het klopte. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er meer was. Als ik vragen stelde aan mijn biologische moeder, was ze heel afwijzend. Ze zei dat mijn vader dood was en dat ik de enige was. Ik kreeg ook iedere keer andere verhalen te horen. Een vriendin van mijn moeder liet twee jaar geleden ook een paar keer doorschemeren dat Cirlene niet helemaal de waarheid spreekt.''

Journalist

Ze leerde haar biologische moeder kennen toen ze rond haar 28e haar verhaal naar de krant in haar geboorteplaats Juiz de Fora stuurde. Een journalist ging ermee aan de slag en tot haar eigen verbazing werd Dona Cirlene, zoals Voermans haar vaak noemt, binnen een paar dagen gevonden. ,,Ik had mijn ouders nog niet eens geïnformeerd, dacht dat het járen zou duren.'' Intussen heeft ze haar biologische moeder al verschillende malen bezocht. ,,Mijn moeder was en is heel erg blij dat ik naar haar terugkwam. Het is wel een beetje raar. Je weet dat iemand je biologische moeder is en je ziet elkaar een keer in de drie jaar een paar dagen. Maar of ik haar echt goed heb leren kennen? Hmmm, niet echt. Raar hè? Ik denk wel dat ze uit grote familie komt. Ze heeft ook een heel zwaar leven gehad, denk ik. Emotioneel is ze niet echt ontwikkeld, sociaal ook niet.''

De afgelopen jaren stelde ze haar vaak vragen over haar verleden. ,,Ik kwam er niet doorheen. Maar wat kan je doen? Ik had wel altijd zoiets van: de waarheid komt nog wel een keer boven tafel. Ik wist gewoon dat het boek nog niet dicht was.''

En dat bleek, want van haar broer Marcos (41) hoorde ze dat ze dezelfde vader hebben. Dat die ook nog leeft. En dat niet alleen. ,,Het schijnt dat mijn vader nog veel andere kinderen heeft bij verschillende vrouwen. Joh, dat is normaal daar'', lacht ze. ,,M'n broer heeft contact met zeven broers en zussen. Maar misschien zijn er nog meer.''

Wrang

Waarmee een diep gekoesterde wens van haar en haar adoptieouders in vervulling gaat. ,,Ik wilde altijd zo graag een broertje of zusje. Mijn ouders hadden ook zo graag meer kinderen gehad. Maar dat ging allemaal niet door leeftijd en zo. Ik heb de volgende ochtend ook meteen mijn vader gebeld. Hij moest zó huilen. En ik ook. Van blijdschap, maar ook van verdriet. Want het is zo wrang. Als ze dit hadden geweten, dan hadden ze mijn broer misschien ook kunnen adopteren. Ik probeer niet boos te zijn op Dona Cirlene. Want ik vind het erg onrechtvaardig van haar dat ze besloten heeft dat ik geen contact mag hebben met m'n biologische familie.''