Spookkreeft ontdekt bij Borssele

De Caprella Equilibra behoort tot een vlokreeftensoort uit de familie van de Caprellidae. Ze worden ook wel 'spookkreeftjes' genoemd. Aanvankelijk kwamen ze voor in wateren van Amerika en Azië. Inmiddels zijn ze ook in Noord-Afrika en Zuid-Europa gemeengoed. Kort na het jaar 2000 werden ze voor het eerst in Belgische wateren waargenomen.

Nu dus ook in Nederland. Faasse: ,,Bij Borssele wordt het water iets opgewarmd door de uitlaat van de kerncentrale, dat kan een reden zijn dat we de kreeftjes juist daar vinden. Wat ook uitmaakt is dat er op de Westerschelde veel scheepvaart is. De kreeften gaan op harde scheepshuiden zitten. We hebben de afgelopen jaren geen strenge winters gehad, misschien dat ze daardoor hun leefgebied naar Nederland hebben uitgebreid.''