‘Spookbomen’ langs Middelburgs treinspoor: van enge kop tot draak

Niek van Sprundel stopt nu echt: Ik ben nog maar twintig procent de speler die ik was

9:59 AARDENBURG - Het is donderdag exact een jaar geleden dat Niek van Sprundel naar eigen zeggen zijn hoogtepunt beleefde. Hoek speelde in de tweede ronde van de KNVB-beker tegen eredivisionist Heracles Almelo. Een 3-1-verlies, maar Van Sprundel legde er toen wel eentje in het netje. Hoe anders ziet de wereld er nu uit. Want scoorde hij vorig jaar dus nog tegen een ploeg uit de hoogste divisie, daar ging hij dit seizoen de strijd aan tegen teams uit de allerlaagste klasse. Maar ook dat is nu verleden tijd.