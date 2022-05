‘Spiekbriefje’ moet Jonah helpen bij zijn examen economie

uit het leven Ringrijder Simon Lous hield van schoonheid van ringrijden en van saamhorig­heid

Paarden waren Simon Lous’ passie. De boerenzoon werkte jaren als wegenbouwer, maar besteedde vooral tijd aan zijn paarden. Hij was fanatiek ringrijder die meer dan vijftig jaar aan wedstrijden deelnam. De echtgenoot van Leny Lous-Boogaard, vader van twee dochters was jarenlang ook bestuurlijk en politiek actief. Hij overleed op 78-jarige leeftijd thuis in Oostkapelle, in zijn geboortedorp.

17 mei