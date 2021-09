Speuren naar eetbare gewassen in het voedselbos: ‘Het is beter voor de bodem én voor de biodiversiteit’

Met een vlotte tred komt Marieke blootvoets over een bospad richting de buitenkeuken in het voedselbos lopen. Daar aangekomen begint ze – bladerend door een fotoboek over Hof ter Linde – te vertellen. ,,Dit bos met populieren was in 1992 eigenlijk aangelegd voor de houtkap. De bomen stonden toen in nette rijen. Eerder stonden er op de naastgelegen velden ook van die populierenbossen. Die zijn allemaal gekapt. Hier zou hetzelfde zijn gebeurd, maar de eigenaar vroeg of wij dit erbij wilden kopen. Dat hebben we gedaan om het bos te behouden.”